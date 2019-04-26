شكرا لقرائتكم خبر عن في أقل من شهر.. معارك طرابلس تحصد 1610 قتلى وجرحى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (جنيف)

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس (الخميس)، أن الوضع الإنساني يتدهور بشدة حول العاصمة الليبية طرابلس بعد أن تحولت المناطق المكتظة بالسكان تدريجيا إلى ساحات قتال بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والمليشيات الموالية لحكومة الوفاق، مؤكدة في بيان لها أمس أن المستشفيات تعاني نقصا مستمرا في الإمدادات الطبية مع حدوث انقطاعات للكهرباء وضعف محطات ضخ المياه.

وقالت اللجنة: «يتعين السماح للمستشفيات والمرافق الطبية والعاملين في قطاع الصحة والمركبات التي تنقل المصابين بأداء مهماتها بأمان»، فيما ذكرت منظمة الصحة العالمية في تغريدات على حسابها في «تويتر» أن 278 شخصا قتلوا خلال الأسابيع الـ3 الماضية، وأصيب 1332 شخصا آخرين.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أعلنت أمس الأول إجلاء 325 لاجئا أفريقيا من مركز احتجاز ليبي في منطقة قصر بن غشير، جنوبي طرابلس، في ظل تدهور الأمن وتصاعد العنف، مؤكدة أن معظم اللاجئين من إريتريا والسودان ونيجيريا، نقلوا إلى مركز احتجاز في الزاوية، غربي طرابلس، حيث تقل المخاطر التي يواجهونها.