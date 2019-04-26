شكرا لقرائتكم خبر عن عميد إعلام القاهرة الأسبق: قنوات الإخوان المغرضة فشلت فى تزييف الوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة ليلى عبد المجيد عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق أن نسبة إقبال المصريين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى وصلت لـ44 % تؤكد فشل قنوات الإخوان.

وقالت الدكتورة ليلى عبد المجيد إن نسبة المشاركة أكدت وعي المصريين وحرصهم على حاضر ومستقبل وطنهم، لافتة إلى أن عادة الاستفتاءات التي ليس فيها منافسة بين مرشحين مثل انتخابات الرئاسة أو البرلمان بيكون الحريصين علي المشاركة فيها أقل فكون أن الاستفتاء علي التعديلات يحقق هذه النسبة من المشاركة يعتبر مشاركة كبيرة.

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وأضافت عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، أن هذه النسبة تأتى في ظل الحملات المعادية من إعلام الإخوان المضلل والشائعات التي حاولوا بها حض المصريين علي المقاطعة.