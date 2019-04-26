محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الإسلام السياسي يمثل تهديدًا ويسعى للانعزال عن الجمهورية الفرنسية، فيما أعلن المعارض السوداني الصادق المهدي استعداد الترشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة بالسودان، وأعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري أن دولا أجنبية تساعد الجماعات المتطرفة في طرابلس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أهم التصريحات في 24 ساعة: الإسلام السياسي يهدد فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.