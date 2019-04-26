حول العالم في 24 ساعة.. تخفيض عدد قتلى تفجيرات سريلانكا إلى 253 شخصًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: شهد العالم الخميس عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، فرض حظر على الطائرات المسيرة في سريلانكا، واكتشاف قوات "يونيفيل" لنفق يمتد من لبنان إلى إسرائيل، تخفيض عدد قتلى تفجيرات سريلانكا إلى 253 شخصا.

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