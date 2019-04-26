“الصندوق العربي” على استعداد للمساهمة بتمويل إعادة إعمار اليمن

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

أعلن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، الخميس، استعداده للمساهمة بتمويل خطة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي باليمن، بما في ذلك دعم القدرات المؤسسية لمؤسسات الدولة اليمنية.

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جاء ذلك على لسان رئيس مجلس إدارة الصندوق عبداللطيف الحمد، خلال لقائه وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور نجيب العوج، على هامش الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية في الكويت، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأكد الحمد استعداد الصندوق العربي لتقديم الدعم اللازم لتطوير قدرات البنك المركزي اليمني، في حال تقديم دراسة تفصيلية بهذا الخصوص.

من جانبه، عبّر وزير التخطيط اليمني عن تقدير بلاده لقرار مجلس إدارة الصندوق العربي، القاضي بتأجيل سداد الأقساط والفوائد المستحقة على اليمن لمدة عام، واستمرار السحب على المشاريع الجارية.