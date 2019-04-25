لأول مرة منذ عام 2014.. السعودية تحقق فائضا في ميزانيتها



أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان أنّ المملكة حققت فائضاً في ميزانيتها بقيمة 27.8 مليار ريال، خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2014.

وأضاف خلال مشاركته بفعاليات الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي في فندق الريتز كارلتون بالعاصمة الرياض، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية ارتفعت بنسبة 28 في المائة في الربع الأول من العام الحالي. وأن الإيرادات غير النفطية للمملكة بلغت 76.3 مليار ريال في الربع الأول من عام 2019.

وتعكس هذه المؤشرات، خاصة الإيرادات غير النفطية، سياسات تنويع مصادر دخل المملكة، المنسجمة مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».

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