إصابة خطيرة لشاب في حادث عمل وسط البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب يبلغ من العمر 27 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لحادث عمل وسط البلاد، بعد عصر اليوم الخميس.
وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن العامل تعرض لحادث عمل نجم عن سقوط جسم ثقيل عليه خلال عمله في ورشة بناء في تل أبيب.
واستدعي طاقم طبي إلى المكان، وعمل على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح وصفت بأنها خطيرة في منطقة الرأس والصدر.
وجرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "إيخيلوف" لاستكمال العلاج.
وباشرت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.
تجدر الإشارة إلى أن حوادث العمل تزداد بوتيرة خطيرة، من حيث ارتفاع أعداد القتلى والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء.
يذكر أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.
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