مظاهرة بالخرطوم تندد بتدخل السيسي بالشأن السوداني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شارك مئات السودانيين، اليوم الخميس، في مظاهرة انطلقت من ميدان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، إلى سفارة القاهرة بالخرطوم، تنديدا بما وصفوه بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الشأن السوداني.

وتأتي المظاهرة، بعد يومين من استضافة القاهرة قمة، انتهت إلى تمديد مهلة الاتحاد الإفريقي لتسليم السلطة لحكومة انتقالية في السودان إلى 3 أشهر.

وقال شهود عيان، للأناضول، إن المشاركين في المسيرة رددوا هتافات بينها "السيسي ده (هذا) السودان، أنت حدودك بس (فقط) أسوان"، في إشارة إلى الحدود بين البلدين.

وأفاد شاهد أن المئات ساروا في شارع الجمهورية، أحد الشوارع الرئيسة وسط الخرطوم، في طريقهم للسفارة، وهم يهتفون ضد الرئيس المصري.

ونشر نشطاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات للمتظاهرين وسط الخرطوم، وهم يهتفون ضد السيسي.

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واتفق المشاركون في قمة تشاورية بشأن السودان، استضافتها القاهرة، يوم الثلاثاء، على تمديد مهلة الاتحاد الإفريقي لتسليم السلطة لحكومة انتقالية في السودان من 15 يومًا إلى 3 أشهر.

وشارك في أعمال القمة التشاورية بالقاهرة رؤساء كل من تشاد، وجيبوتي، ورواندا، والكونغو، والصومال، وجنوب إفريقيا، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وممثلين عن إثيوبيا، وجنوب السودان، وأوغندا، وكينيا، ونيجيريا.

وأعلنت مصر، أكثر من مرة، دعم خيار الشعب السوداني، ودعت إلى تكاتف الجهود الدولية لمساعدة الخرطوم على الخروج من أزمتها.