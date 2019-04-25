التايمز: مفجرا فندقين في سريلانكا إبني مليونير

الخليج 365/ بغدادنشرت صحيفة "التايمز" البريطانية، الخميس، تقريرا بعنوان "مفجرا فندقين في سريلانكا تلقيا تعليما خاصا وكانا إبني مليونير".

واستهدفت هجمات ثلاث كنائس وأربعة فنادق رئيسية في عاصمة سريلانكا يوم الأحد، وأسفرت عن مقتل 359 شخصا وإصابة مئات آخرين.

ويقول التقرير إن الشقيقين اللذين فجرا اثنين من الفنادق وقتلا عشرات السياح أبنا مليونير وكانا يعيشان حياة مترفة مرفهة وحظيا بتعليم خاص قبل تحولهما للتطرف والتشدد.



واضاف أن والد الشابين، إنصاف وإلهام، تاجر توابل شهير وأحد أقطاب المجتمع في سريلانكا.

ويرى التقرير أن إنصاف كان يمتلك منجما للنحاس على مشارف العاصمة كولولمبو. وتعتقد الشرطة أن هذا المنجم شهد إعداد المتفجرات.

ويشير إلى أن الشقيقين كانا يقيمان في منزل ضخم في أحد ضواحي العاصمة يمتلكه والدهما محمد يوسف إبراهيم، الذي يوصف بأنه أحد أقطاب التجارة في سريلانكا.

