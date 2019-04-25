شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام البرلمان": مناقشة موازنات الثقافة و الآثار والهيئات الإعلامية فى مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إن اللجنة تسلمت موازنات قطاعات وزارتى الثقافة والآثار، وكذلك موازنات الهيئات الصحفية والإعلامية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

وأضاف "هيكل" فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن اللجنة ستناقشها فى اجتماع موسع بحضور ممثلين عن تلك الجهات والوزارات بشكل موسع، فى اجتماعها المنعقد الأسبوع بعد المقبل مطلع مايو، عند عودة جلسات البرلمان، للإنعقاد.

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وكان أسامة هيكل، قد بدأ اجتماع اللجنة المنعقد العام الماضى، لمناقشة موازنات تلك الجهات والهيئات، بأنه يشعر وكأنه يناقش موازنات العام قبل الماضى، فى إشارة إلى تكرار الأرقام، والتصريحات التى يقولها المسئولون الحاضرون.