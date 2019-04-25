تعرف على اعتمادات الدعم والمنح وفقا للموازنة العامة للدولة لسنة 2019-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة 2019-2020، تقديرات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 327 مليار و699 مليون جنيه وفقا لما تقدمت به الحكومة للبرلمان، أى بما يوازى 5.3% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل نحو 328 مليار و291 مليون جنيه أى بما يعادل 6.3% من الناتج المحلى الإجمالى بموازنة السنة المالية 2018-2019 بخفض قدره 592 مليون جنيه وبنسبة خفض قدرها 0.2% من الاعتماد المدرج بموازنة ذات السنه المالية. وتوزع اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2019-2020 كما يلى" الدعم السلعى 149 مليار و28 مليون جنيه- الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية 128 مليار و947 مليار جنيه- الدعم والمنح لمجالات التنمية 4 مليار و870 مليون جنيه- الدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية 12 مليار و528 مليون جنيه- اعتماد إجمالية واحتياطيات للدعو والمساعدات المختلفة 32 مليار و528 مليون جنيه.

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