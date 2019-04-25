المعلمي: السعودية تؤكد ترسيخ التعددية والدبلوماسية بالعلاقات الدولية

أكّد المندوب الدائم للسعودية لدى ​الأمم المتحدة​ السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، أنّ "​العالم​ اليوم يحتاج السلام أكثر من أي يوم مضى، حيث يشهد العالم الكثير من الأزمات والمخاطر والتحديات ​الأمن​ية المتزايدة مثل استمرار الاحتلال، وحرمان الشعوب من حقوقها، وممارسات التهميش والاضطهاد مما ساعد على انتشار أيديولوجيات التطرف، وخطابات الكراهية، والتهديدات الإرهابية بجميع صورها وأشكالها مما يتطلب من الجميع ضرورة التعاون الوثيق والتنسيق الفعال، وتعزيز دور التعددية والدبلوماسية للحفاظ على الوحدة والتضامن وتحقيق العدالة ونشر قيم السلام وثقافة التسامح".

وركّز في كلمة له أمام ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​، في مقرّ الأمم المتحدة في ​نيويورك​، بمناسبة "اليوم الدولي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام"، على أنّ "​السعودية​ دأبت بطبيعتها ومقوماتها المستمدة من عقيدتها الإسلامية على العمل على ترسيخ نهج التعددية، والدبلوماسية، ومبادئ الاحترام المتبادل في علاقاتها الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفاءً منها بالتزاماتها التي نص عليها الميثاق وللنهوض بالركائز الثلاث للأمم المتحدة وهي التنمية المستدامة، والسلام والأمن، وحقوق الإنسان".

ولفت المعلمي إلى "حرص السعودية على العمل على فض النزاعات بالطرق والوسائل السلمية، وتقديم المبادرات التي تسعى إلى إيجاد تسويات سلمية للنزاعات في محيطها الجغرافي بل وتتعدى ذلك إلى المستوى الدولي، تأكيداً لالتزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي".