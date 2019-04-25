عَلِمت صحيفة "الجمهورية"، أنّ "​بيت الوسط​" أبدى ارتياحه إلى الشق الداخلي من الخطاب الأخير للأمين العام لـ"حزب الله" السيد ​حسن نصرالله​، واضعًا إياه في خانة الكلام المسؤول والموزون، خصوصًا لجهة رفضه تبادل الإتّهامات ورمي المسؤوليّات بعضنا على بعض، وتأكيده أنّ الجميع يجب أن يكونوا شركاء في الحل".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجمهورية: "بيت الوسط" اعتبر الشق الداخلي من خطاب نصرالله كلاما مسؤولا وموزونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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