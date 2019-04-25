بوتين يصل فلاديفوستوك لعقد أول قمة له مع زعيم كوريا الشمالية

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى فلاديفوستوك لعقد أول قمة له مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

ووصل قطار كيم إلى مدينة فلاديفوستوك الساحلية شرق روسيا الأربعاء، حيث من المقرر ان يلتقي الزعيمان على جزيرة قبالة سواحل المدينة.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال للصحفيين، الإثنين، إن بوتين وكيم بصدد اللقاء بحلول نهاية أبريل/نيسان الجاري.

أعلنت الرئاسة الروسية، مؤخرا، أن الزعيم الكوري الشمالي يزور موسكو بدعوة من الرئيس بوتين، في النصف الثاني من شهر أبريل/نيسان الجاري.

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وكشفت الوكالة الرسمية العام الماضي أن الرئيس الروسي مستعد للقاء الزعيم الكوري الشمالي "في موعد قريب".

وفي رسالة موجهة إلى كيم في اليوم الوطني للتحرير الذي تحيي فيه كوريا الشمالية ذكرى انتهاء الوجود الاستعماري الياباني في 1945، كرر الرئيس الروسي اقتراحه عقد قمة، حسبما ذكرت الوكالة.

وكان الكرملين قد علق على أول لقاء بين الزعيم كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة بالقول: "لا يمكننا إلا الترحيب بانعقاد مثل هذا اللقاء وببدء حوار مباشر".

وانطلقت القمة التاريخية الأولى في يونيو/حزيران 2018 في سنغافورة بين ترامب وكيم انتهت ببيان مشترك غامض جدا حول "نزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية".

ثم تلتها قمة ثانية، في فبراير/شباط الماضي بالعاصمة الفيتنامية هانوي، انتهت بفشل، من دون تحقيق أي تقدم ملموس في هذا الملف، ولا حتى بيان، وأثار هذا الأمر تساؤلات حول مستقبل العملية.