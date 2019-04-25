شكرا لقرائتكم قصة متخرج جامعي من لندن شارك بقتل 359 وارهاب سريلانكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - الشاب المنشورة صورته أعلاه، هو واحد من 9 سريلانكيين تكاتفوا على ارهاب البلاد وشعبها بسلسلة "انتحاريات" طالت الأحد الماضي فنادق وكنائس على الطريقة المتطرفة، وانتهت بما لم تر سريلانكا مثله في يوم واحد بتاريخها: 359 قتيلا و500 مشوّه وجريح، بعضهم حالته خطرة في المستشفيات.

اسم صاحب الصورة الذي كشف نائب وزير الدفاع السريلانكي Ruwan Wijeqwerdene عنه بمؤتمر صحافي عقده الأربعاء، هو عبد اللطيف جميل محمد، البارز خبره أمس واليوم في وسائل اعلام بريطانية، علمت من "مصادر أمنية" ما طالعته "العربية.نت" بمواقعها، وهو أنه درس بين 2006 و2007 هندسة الطيران لعام واحد في جامعة Kingston University بلندن، ثم سافر الى مدينة ملبورن الأسترالية، في دورة دراسات عليا باحدى جامعاتها، وهي معلومات تدعم ما ورد في المؤتمر الصحافي عن الانتحاريين الذين تعرفت السلطات الى 8 منهم، بينهم امرأة قتلت نفسها بقنبلة حين داهمت الشرطة منزلها، من أنهم متعلمون ومن عائلات ميسورة.

الرجال الثمانية ظهروا ملثمين باستثناء أفقرهم زهران هاشم، اما المرأة فقتلت نفسها بقنبلة

الاستثناء في الثراء العائلي بينهم، هو أفقرهم زهران هاشم الذي اقتحم فندق Shangri-La مع انتحاري آخر اسمه Inshan Seelavan المالك لمعمل بضاحية Dematagoda قرب العاصمة كولومبو، والوارد عنه الأربعاء في موقع Leaders on Line الاخباري الماليزي أنه "العقل المدبر" للهجمات، وفجر نفسه بنزلاء الفندق كزهران. أما القاتلة نفسها بالقنبلة فهي زوجته، ومعها قتل الانفجار شقيقته أيضا.

وفي الموقع الماليزي، خبر آخر بارز، هو أن الأمن السريلانكي بدأ يحقق مع وزير مسلم، لم يرد اسمه، اشتباها بتورطه في الهجمات. كما قرأت "العربية.نت" في عدد اليوم من "التايمز" البريطانية عن المعتقلين، أن عددهم كان 60 تم الافراج عن 28 وبقي 32 معتقلا، بينهم وفق مصادر سريلانكية وهندية، محمد يوسف ابراهيم، المعروف كتاجر توابل ورجل أعمال "ثري جدا" وأب لابنين: إمساث أحمد البالغ 33 والهام الأصغر سنا بعامين، وهما من فجرا نفسيهما أيضا، الأول في بوفيه الافطار الصباحي بفندق Cinnanon Grand والثاني في فندق شانغريلا، أي أن العائلة ربما "تدعوشت" بأكملها وتحولت الى الحقد