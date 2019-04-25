من “البرلمان” إلى “القامرة”.. مطاردة الأمن لـ”المتعاقدين” تستمر وتخلف 17 مصابا

إلى حدود الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس، لا زالت محاولات قوات الأمن في تفريق اعتصام الأساتذة “المتعاقدين” متواصلة.

وحسب ما عاين “اليوم 24″، فإن مطاردات قوات الأمن لـ”المتعاقدين” امتدت من أمام مقر البرلمان بشارع محمد الخامس، إلى شارع الحسن الثاني ثم المحطة الطرقية “القامرة”، حيث استعملت قوات الأمن خراطيم المياه لمحاولة تفريق الأساتذة دون جدوى.

وبعد مطاردات دامت لثلاث ساعات متتالية، طوقت قوات الأمن مجموعة “المتعاقدين” المتمسكين بالمبيت في شارع العاصمة أمام محطة “القامرة”، مانعة إياهم من التجمع مجددا وسط المدينة أو في محطة القطار “الرباط أكدال”، كما منعتهم من الاقتراب من بوابة محطة “القامرة”.

ليلة “المتعاقدين” وقوات الأمن يتضح أنها لا زالت طويلة، فيما أكدت مصالح أمنية لـ”اليوم 24″ أن المصابين من “المتعاقدين” ارتفع عددهم لـ17 شخصا، جلهم أصيبوا بقوة المياه المستعملة من الخراطيم، أو بعصي قوات الأمن، وسط حديث عن إصابة خطيرة.