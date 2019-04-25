اعتقال مواطن برتغالي مطلوب دوليا في قضايا الإتجار بالمخدرات في مدينة طنجة

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة طنجة، أول أمس الثلاثاء، من توقيف مواطن برتغالي، يبلغ من العمر 47 سنة، ومبحوث عنه على الصعيد الدولي من طرف السلطات القضائية البرتغالية، منذ عام 2017، من أجل قضايا الاتجار الدولي في المخدرات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أمس الأربعاء، أن توقيف المشتبه فيه يأتي في إطار المجهودات، التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتدعيم آليات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في سياق تكثيف إجراءات ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا المخدرات، والمؤثرات العقلية، وغيرها من صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث أوضحت أن المشتبه فيه كان يقيم بطريقة غير قانونية في المغرب، كما مكنت عمليات التفتيش المنجزة داخل الشقة، التي يكتريها، من حجز 200 غرام من مخدر الشيرا، وجرعات من مخدر الكوكايين، وهواتف محمولة، وسيارة، وضعت رهن إشارة البحث المنجز في هذه القضية.

وحسب البلاغ نفسه، فإن المواطن البرتغالي الموقوف أودع تحت تدبير الحراسة النظرية رهن البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات البرتغالية المختصة بواقعة الإيقاف من أجل إرسال ملف التسليم عبر الطريق الدبلوماسي.