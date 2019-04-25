خراطيم المياه وتدخل الأمن يخلي شارع محمد الخامس من “المتعاقدين” المعتصمين…والمجموعات تتحول إلى أزقة وشوارع أخرى -صور

بعد أقل من نصف ساعة على التدخل الأمني، تفرق اعتصام الأساتذة “المتعاقدين” أمام البرلمان، والذي كان يضم المئات، بشكل كلي.

وحسب ما عاين “اليوم 24″، في هذه الأثناء، فإن محيط مقر البرلمان الذي كان يضم الاعتصام الليلي للأساتذة “المتعاقدين”، تم إفراغه بشكل كلي من الأساتذة، وسط حضور أمني قوي جدا وتشديدات في الأزقة المؤدية إلى مقر البرلمان.

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وفي الوقت الذي استعملت فيه قوات الأمن خراطيم المياه والدفع لتفريق الأساتذة المعتصمين، اضطر الأساتذة للتوزع على مناطق متفرقة من وسط المدينة، بعدما تدخلت قوات الأمن لتفريق كل مجموعة منهم.

يشار إلى أن الأساتذة “المتعاقدين” والذين يخوضون إضرابا وطنيا بالتزامن مع احتجاجاتهم في الرباط، علقت الحكومة حوارها معهم إلى مين عودتهم للتدريس، وسط تشبثهم بمطلب الإدماج المباشر في الوظيفة العمومية.