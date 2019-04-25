بومبيو: "القاعدة" لا يزال لديه القدرة على تهديد الولايات المتحدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، إن "تنظيم القاعدة لا يزال لديه القدرة على وضع الولايات المتحدة في خطر".
وأكد بومبيو في مقابلة تلفزيونية أن "كل المؤشرات" تدل على أن تفجيرات يوم الأحد التي قتلت 359 شخصا في سريلانكا استلهمت نهج تنظيم داعش الإرهابي.
وأشار بومبيو في المقابلة مع قناة (سي.بي.إس نيوز) إلى أن "كل المؤشرات تدل على أن هذا كان على الأقل بإلهام من تنظيم داعش الإرهابي".
وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، الثلاثاء، مسؤوليته عن تفجيرات دامية في سريلانكا خلفت مئات القتلى والجرحى.
والأحد الماضي، وقعت سلسلة تفجيرات ضربت 4 كنائس و3 فنادق فاخرة بالعاصمة كولومبو في عيد القيامة؛ ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والمصابين في حدث لم تشهد البلاد مثيلا له منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل 10 أعوام.
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