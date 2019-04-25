السودان.. الاتفاق على تشكيل لجنة لحل الخلاف مع المعارضة

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال الناطق الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق الركن شمس الدين كباشي إن رئيس المجلس ينظر في استقالة 3 من أعضائه للبت فيها.

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وقد تقدم كل من الفريق أول ركن عمر زين العابدين الشيخ والفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب والفريق أول شرطة الطيب بابكر علي باستقالتهم من عضوية المجلس العسكري الانتقالي.

وأضاف كباشي أن المجلس العسكري الانتقالي يسعى إلى إقامة نظام ديمقراطي يشمل جميع الأطراف.

وتابع أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لحل نقاط الخلاف مع قوى إعلان الحرية والتغيير.