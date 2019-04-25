بعد خلاف بينهما.. تلميذة تعتدي على زميلتها بشفرة حلاقة وترسلها للمستعجلات 

تعرضت تلميذة عشية، اليوم الأربعاء، بالثانوية التأهيلية مولاي رشيد بأجلموس نواحي خنيفرة، لاعتداء خطير بعدما وجهت لها تلميذة أخرى طعنة على مستوى الوجه.

وقالت مصادر “اليوم 24″، أن خلاف وقع بين تلميذتين تطور، الى إعتداء، بتوجيه طعنة على مستوى الوجه لتلميذة الضحية، أمام الثانوية التأهيلية مولاي رشيد بأجلموس.

وأضاف المصدر ذاته، أن التلميذة المعتدية استعملت “شفرة حلاقة”، في الإعتداء على زميلتها، لترسلها بذلك لقسم المستعجلات بالمستشفى المحلي بخنيفرة، لتلقي العلاج.

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هذا ومن المنتظر أن يتم فتح تحقيق من طرف المصالح الأمنية في الحادث، من أجل معرفة الأسباب والدوافع التي دفعت التلميذة للاعتداء على زميلتها، خصوصا أن الخلاف بدأ منذ الاثنين الماضي حسب مصادرنا.