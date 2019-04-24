إجلاء 325 مهاجرا من مركز احتجاز جنوبي طرابلس

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأربعاء، إجلاء 325 مهاجرا من مركز احتجاز ليبي في منطقة قصر بن غشير جنوبي طرابلس.



وذكرت المفوضية في بيان أن اللاجئين نقلوا إلى مركز احتجاز في الزاوية بشمال غرب ليبيا حيث تقل المخاطر التي يواجهونها.

وقالت إن عملية الإجلاء الأخيرة ترفع عدد المهاجرين واللاجئين الذين نقلوا بسبب الاشتباكات إلى 825 في أربع عمليات خلال الأسبوعين الماضيين، كما دعت المفوضية إلى إطلاق سراح 3000 لا يزالون محتجزين.

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وكانت العاصمة الليبية عانت على مدار الأشهر الماضية من انعدام الأمن نتيجة الاشتباكات بين المليشيات المسلحة، ما دفع الجيش الوطني الليبي إلي شن عملية عسكرية لتطهير طرابلس من المليشيات المسلحة.

عملية الجيش الليبي التي تحمل اسم "طوفان الكرامة" أطلقت في أول أبريل/نيسان الجاري، بعد دعوات مستمرة لتطهير العاصمة من المليشيات المسلحة.