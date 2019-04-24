موظفة سابقة في الخارجية الأميركية تقر بالتجسس لصالح الصين

قالت وزارة العدل الأميركية إن موظفة سابقة بوزارة الخارجية الأميركية اعترفت، اليوم الأربعاء، بالتآمر مع عملاء صينيين.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن الموظفة كانداس كلايبورن اتُهمت بالكذب على ضباط إنفاذ القانون وإخفاء اتصالات مكثفة وهدايا تلقتها من العملاء الصينيين في مقابل تزويدهم بوثائق داخلية لوزارة الخارجية الأميركية.
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