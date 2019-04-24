وائل الأصريحي يؤكد نقل شقيقه إلى المستشفى: حالته الصحية حرجة والمستشفى قرر الاحتفاظ به

أكد وائل الأصريحي، أخ المعتقل محمد الأصريحي، نقل شقيقه، اليوم الأربعاء، إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس، بعد تدهور حالته الصحية.

وقال الأصرحي في اتصال “اليوم 24″، أن شقيقه مُضرب عن الطعام والماء منذ 17 يوم، وتم نقله من زنزانته بالمؤسسة السجنية “طنجة 2” إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس، بقرار من إدارة السجن بعد تدهور وضعه الصحي.

وأضاف أخ المعتقل للموقع، أنه بعد إجرائه لمكالمة هاتفية مع أخته عواطف الأصريحي، أفادت أن المعتقل محمد الأصريحي يرفض إجراء الفحوصات وتحليل الدم، كما رفض حقنه بالسوائل “صيروم”، وأنه متشبث بالإضراب، ونظرا لوضعه الصحي الحرج، سيتم الاحتفاظ به، هذه الليلة، بنفس المستشفى.

وتجدر الإشارة إلى أن عددا من معتقلي حراك الريف دخلوا في إضراب مفتوح عن الماء والطعام، منذ توزيعهم على مختلف المؤسسات السجنية بالمغرب، احتجاجا على الأحكام التي أصدرتها استئنافية الدار البيضاء في حقهم.