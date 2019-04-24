الرجاء يواصل صحوته ويضيق الخناق على المتصدر الوداد

انتصر فريق الرجاء الرياضي، مساء اليوم الأربعاء، أمام ضيفه حسنية أكادير بحصة هدفين مقابل واحد، في مباراة مؤجل الأسبوع 17 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، التي أقيمت بملعب الأب جيكو.

هدفي الرجاء الرياضي، سجلهما كل من محسن الياجور (د66)، وفابريس نغاه (د84).

أما هدف غزالة سوس الوحيد، فقد سجله اللاعب كريم البركاوي (د66).

وتمكن الرجاء الرياضي من رفع رصيده من النقاط إلى 47 نقطة، دائماً في وصافة الترتيب، مقلصاًَ الفريق بينه وبين صاحب الصدارة الغريم الوداد الرياضي (53).