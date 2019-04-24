LBC: كل الأفرقاء أصبحوا جاهزين لعرض الاوراق المالية الإصلاحية

علمت قناة "LBC" أن "كل الأفرقاء السياسيين أصبحوا جاهزين لعرض الاوراق المالية الإصلاحية والإجراءات التقشفية بعدما طلب الجميع فترة للتشارو والعودة بأجوبة واضحة".

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