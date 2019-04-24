المغرب قدم معلومات استخبارية قادت للتعرف على المتورطين في تفجيرات سيريلانكا

ذكرت تقارير إعلامية هندية، نقلا عن مصادر عليمة، أن المغرب قدم معلومات استخباراتية هامة ساعدت على التعرف على هوية المشتبه فيهم التسعة في الضلوع في التفجيرات الإرهابية التي شهدتها سريلانكا، وذلك بعد مرور 48 ساعة من الهجمات الدامية التي تبناها تنظيم ما يعرف ب “الدولة الإسلامية”، وأودت بحياة أزيد من 360 شخصا.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الهندية IANS، فقد مكنت هذه المعلومات التي قدمتها الجهات الأمنية المغربية لكل من الهند وسريلانكا، من تحديد هوية العناصر المنتمية إلى تنظيم ما يعرف ب “الدولة الإسلامية”، والذين كانوا على تواصل معهم، الأمر الذي أكدته أيضا القناة الثانية عبر موقعها الإلكتروني.

كما أكد المصدر ذاته، في قصاصة نشرت اليوم الأربعاء، أن السلطات الأمنية السيرلانكية قد توصلت بهذه المعلومات من المغرب في ظرف 48 ساعة بعد تنفيذ الهجمات الإرهابية، وذلك في إطار التعاون الأمني القائم بين الرباط وكولومبو.

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ولقي أكثر من 300 شخصا حفتهم في الاعتداءات الإرهابية التي وقعت الأحد في عيد الفصح، حيث استهدفت ثمانية انفجارات كنائس وفنادق كانت تشهد اكتظاظا بمناسبة عيد الفصح.

وكشفت التحقيقات في سريلانكا عن تورط 9 مفجرين انتحاريين، بينهم امرأة، في سلسلة التفجيرات الدامية التي هزت العاصمة كولومبو في عيد الفصح، وقد تم تحديد هويتهم.