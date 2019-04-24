السعودية ترحب بالقرار الاميركي إنهاء الإعفاءات عن نفط إيران

رحب وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف بقرار الولايات المتحدة إنهاء كل الإعفاءات من العقوبات الإيرانية بحلول مايو (أيار) المقبل، قائلا إن هذه خطوة ضرورية لوقف سياسة طهران «المزعزعة للاستقرار» في المنطقة.

وعبر العساف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس) عن «دعم المملكة الكامل للخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأميركية باعتبارها خطوة لازمة لحمل النظام الإيراني على وقف سياساته المزعزعة للاستقرار ودعمه ورعايته للإرهاب حول العالم».

وشدد وزير الخارجية السعودي على موقف المملكة الثابت من ضرورة مواصلة الجهود الدولية لحمل النظام الإيراني على الالتزام بمبادئ القانون الدولي ووقف تدخلاته السافرة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ونشاطاته التي أدت إلى جلب الفوضى والخراب لكثير من الدول.

وكرر الوزير ما جاء في بيان لوزير الطاقة في المملكة يوم الاثنين بأن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ستنسق مع منتجين آخرين للخام من أجل التأكد من توفر إمدادات كافية من النفط وتحقيق التوازن في الأسواق بعد القرار الأميركي.

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وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قرر، الاثنين، إنهاء الإعفاءات، التي سمح بموجبها لـ8 دول بشراء النفط الإيراني، بهدف تحقيق «صادرات صفر» من الخام في هذا البلد، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

واعتبارا من الثاني من مايو، ستواجه هذه الدول، عقوبات أميركية إذا استمرت في شراء النفط الإيراني.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات في نوفمبر 2018 على صادرات النفط الإيرانية، بعد أن انسحب الرئيس الأميركي، من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران وست قوى عالمية كبرى.