الخارجية العراقية: وقعنا مذكرة تفاهم مع مجلس التعاون الخليجي

استقبل وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم الأمين العامَّ لمجلس التعاون الخليجيِ عبد اللطيف بن راشد الزيانيّ وبحث معه "العلاقات المُميزة للعراق مع دول المجلس، وسُبُل الارتقاء بها إلى ما يُلبِّي طموح شُعُوبنا العربيّة". ووقـَّع الجانبان مذكّرة تفاهم للمُشاوَرات السياسية تُتيح إجراء حوارات مُنتظمة في القضايا ذات الاهتمام المُشترَك.
وأكّد الحكيم "أننا نعتز بزيارات الإخوة من دول مجلس التعاون الخليجيِّ؛ لأنها تُساهِم في تبادل وجهات النظر، والاستماع إلى آرائهم، وإطلاعهم على التقدُّم الحاصل في العراق"، موضحًا أن "أمن وسلامة الخليج هو من أمن وسلامة العراق".
وفي الشأن العربيِّ، أعرب الحكيم عن تطلـُّع العراق لإنهاء الأزمة اليمنيَّة بالطرق السلميَّة، وتشكيل حكومة وحدة وطنيَّة شاملة تُعزِّز وحدة، وسلامة اليمن بكامله.
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