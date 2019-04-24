قبل 3 أيام من قمة الوداد وصان داونز القارية..هذه هي نقاط البيع الخاصة بتذاكر المباراة

قبل 3 أيام من الموعد القاري البارز الذي سيجمع ممثل الكرة الوطنية الوحيد بمسابقة دوري أبطال إفريقيا، الوداد ماميلودي صان داونز من جنوب إفريقيا، أعلنت إدارة النادي طرح التذاكر بداية من، عشية اليوم الأربعاء، وإلى غاية موعد اللقاء الكروي الذي يستضيفه ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وحسب نادي الوداد الرياضي، فإن التذاكر ستكون متوفرة اليوم بملعب الصخور السوداء فقط، على أن يتم فتح نقاط بيع أخرى، غداً الخميس، بملعب الأب جيكو، ومركب الحاج بنجلون، إضافة إلى ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، الذي يستضيف ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أما عن تعريفة التذاكر، فتم تحديدها بـ 3 فئات فقط، كالآتي

الفئة 3 : 30درهما

الفئة 2 : 50 درهما

الفئة 1 : 100 درهما

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يٌشار، إلى أن مباراة الوداد وصان داونز، ستنطلق بداية من الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المغربي (GMT+1 )، إذ من المرتقب أن تسجل حضوراً جماهيرياً بارزا لعشاق وأنصار “الأحمر والأبيض”، في انتظار لقاء الإياب الحاسم للكشف عن المتأهل للقاء نهائي “تشامبيونز ليغ”.