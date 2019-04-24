رئيس سريلانكا يطلب استقالة قائد الشرطة ووزير الدفاع على خلفية "المذبحة الإرهابية"

طالب رئيس سريلانكا باستقالة قائد الشرطة ووزير الدفاع على خلفية "المذبحة الإرهابية" التي وقعت في البلاد خلال عيد القيامة، الأحد الماضي.

وكان الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا أعلن، الثلاثاء، أن هناك تغييرا سيجرى في قيادات قوات الأمن خلال 24 ساعة.



وقال سيريسينا إنه كانت هناك تقارير استخباراتية حذرت من الهجمات الإرهابية في البلاد إلا أنها "لم تصلني".

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وأضاف،: "سأعيد هيكلة قوات الشرطة والأمن بشكل كامل في الأسابيع القادمة.. أتوقع تغيير قادة المؤسسات الدفاعية خلال 24 ساعة".

وتابع : "مسؤولو الأمن الذين تلقوا تقرير المخابرات من دولة أجنبية لم يبلغوني به. كان يتعين اتخاذ إجراءات مناسبة. لقد قررت اتخاذ إجراء صارم بحق هؤلاء المسؤولين".

وكان رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكرمسينج أعلن، مساء الأحد، أن حكومة بلاده "تلقت معلومات بشأن هجوم محتمل، لكن لم يتم اتخاذ الاحتياطات الكافية لمنعه".

كانت الشرطة السريلانكية أعلنت، الأربعاء، أن عدد القتلى في التفجيرات الانتحارية التي استهدفت كنائس وفنادق يوم عيد القيامة، الأحد الماضي، ارتفع إلى 359.

