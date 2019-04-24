كيم يصل الى فلاديفوستوك لعقد قمته الأولى مع بوتين

اسماء السيد - فلاديفوستوك: وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الاربعاء الى فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي لعقد قمته الاولى مع الرئيس فلاديمير بوتين غدًا الخميس.

وخرج كيم من قطاره المصفح قبل أن يسير على سجادة حمراء في محطة القطارات، وفق مشاهد بثها التلفزيون الروسي.

وأعرب كيم بعد عبور قطاره الى داخل روسيا الأربعاء عن أمله في عقد قمة "ناجحة ومفيدة" مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وصرح كيم للتلفزيون الروسي في خاسان حيث عبر قطاره "آمل بأن تكون هذه الزيارة ناجحة ومفيدة وآمل بأنه خلال المحادثات ... سأتمكن من إجراء نقاشات مهمة بشأن حل مسائل في شبه الجزيرة الكورية وبشأن تطوير علاقاتنا الثنائية".