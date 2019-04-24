قوى الأمن: توقيف شخص في أنصار- النبطية حاول اغتصاب امرأة وهو في حالة سكر

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "في تاريخ 20 نيسان 2019، شوهدت مواطنة تتجوّل عارية في شوارع ​بلدة أنصار​/ ​قضاء النبطية​، وهي بحالة ذعر، فتمّ إيواؤها من قبل سكّان البلدة".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة المتابعة الفورية من قبل ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي، تبيّن أنّ شخصًا مجهولًا أصعدها على متن سيارته نوع "BMW" لون أسود من ​مدينة صيدا​ ليقلّها إلى وجهتها في ​مدينة صور​، إلّا أنّه توجّه بها إلى بلدة أنصار وأدخلها عنوةً إلى أحد البساتين، حيث عمل على ضربها ونزع ملابسها وحاول اغتصابها بالقوّة، لكنّها تمكّنت من الإفلات منه".

وبيّنت المديرية أنّ "في غضون أقلّ من ساعة، تمكّنت هذه الشعبة من تحديد هوية الفاعل الّذي تبيّن أنّه يُدعى: "ر. ح." وهو لبناني من مواليد عام 1980، وجرى توقيفه في البلدة المذكورة، وهو بحالة السكر الظاهر". ولفتت إلى أنّ "الموقوف سُلِّم إلى القطعة المعنية مع سيارته، للتحقيق معه، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص".