وفاة المصاب بحريق مستشفى الجليل للمسنين بالرينة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الطواقم الطبية في مستشفى "رمبام" بحيفا صباح اليوم، الأربعاء، وفاة المصاب (49 عاما) من مدينة الناصرة بحريق مستشفى الجليل للمسنين بالرينة.
وخضع المصاب للعلاج في "رمبام" ووصفت حالته بالخطيرة إثر تعرّضه لحروق بالإضافة إلى استنشاق دخان جرّاء حريق بمستشفى المسنين، قبل أيام، وفارق الحياة اليوم.
وكانت النار قد اندلعت في الطابق الثاني من المبنى المكون من 5 طوابق، فيما رُجّح أن سبب اندلاع الحريق هو تماس كهربائي في أحد الأسرّة الكهربائية المخصّصة للمُسنّين.
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