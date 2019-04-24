شكرا لقرائتكم خبر عن 13 قتيلا و35 مصابا في تفجيرين بالعاصمة السورية دمشق وإدلب والان مع التفاصيل

قتل 12 شخصا أغلبهم من المدنيين، الأربعاء، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة "جسر الشغور" في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، فيما قتل شخص واحد على الأقل في تفجير بالعاصمة دمشق، وفقا للعين الإخبارية.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، إن 11 مدنيا على الأقل قتلوا، بالإضافة إلى شخص مجهول الهوية، كما أصيب نحو 30 آخرين، جراء انفجار سيارة قرب سوق شعبي في مدينة "جسر الشغور".

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من ناحية أخرى، قتل مدني وأصيب 5 آخرون نتيجة انفجار وقع، صباح الأربعاء، في منطقة "نهر عيشة" بالعاصمة السورية دمشق.

وذكر مراسل وكالة الأنباء السورية "سانا" أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب وقوع الانفجار.

ورغم الإعلان عن هزيمة تنظيم داعش رسميا شرق سوريا؛ لا يزال للتنظيم بعض الخلايا غرب نهر الفرات وإدلب، إلى جانب تنظيمات إرهابية أخرى أبرزها جبهة النصرة فرع القاعدة في الشام.