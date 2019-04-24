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حكومة الوفاق في طرابلس تُغري المسلحين بالمال للقتال معها

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أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج اليوم الثلاثاء قراراً باعتبار قتلى قوات الوفاق والميليشيات المساندة له ضد الجيش الوطني الليبي في اشتباكات طرابلس "شهداء واجب".

وأقر السراج حسب "بوابة أفريقيا" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، قراراً يعتبر كل من يقتل في صفوف "قوات الوفاق" و"القوات المساندة"، أي التشكيلات المسلحة الميليشياوية، في اشتباكات طرابلس "شهداء واجب".

وأشار المجلس الرئاسي في قراره إلى أن "غرفة العمليات المختصة ستتولى حصر أسماء القتلى وإحالة ملفاتهم للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالحقوق والمزايا المقررة لهم، بعد مصرعهم.

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