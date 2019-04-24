شكرا لقرائتكم خبر عن سعوديان: المساعدات الإماراتية السعودية عملية إسعافية لدعم اقتصاد السودان والان مع التفاصيل

أكد عضو مجلس الشورى السعودي د. محمد آل الزلفة أن حزمة المساعدات السعودية الإماراتية المشتركة تمثل عملية إسعافية عاجلة لإنقاذ الاقتصاد السوداني من الانهيار جراء سياسيات الفساد في النظام الإسلاموي المخلوع،

وقال في تصريح نشرته صحيفة "البيان" الصادرة اليوم إن دعم السودان خلال هذه المرحلة الحرجة من مسيرته الديمقراطية هو واجب قومي عربي وإسلامي، ولأن الإمارات والسعودية يتصدران قيادة المنطقة فإنهما كانا سباقين في نجدة الشعب السوداني وحكومته الجديدة بعد انهيار اقتصاد البلاد بسبب فساد النظام المخلوع، مشيرا الى أن هذه المساعدات من شأنها ان تخفف الضغط على المكونات السياسية السودانية وتمكنهم من التركيز على معالجة الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية للسودان لمنع حدوث أي تفلتات يمكن ان تكون كارثية على البلاد.

من جانبه، أشاد عضو مجلس الشورى السعودي د. إبراهيم النحاس بالمبادرة التي أطلقتها الإمارات والسعودية لدعم الاقتصاد السوداني المنهك بسبب سياسات نظام الرئيس السابق عمر البشير، والذي انتشر فيه الفساد المالي والإداري الذي أقعد اقتصاد البلاد.

Advertisements

مشيرا إلى أن الدعم السعودي، والذي أعلن عنه الأسبوع الماضي للسودان بالمشتقات النفطية تستمر لمدة 6 أشهر مجانا، إلى جانب إمدادات القمح والأدوية للسودان، من شأنه أن يخفف من الانهيار الاقتصادي الكامل الذي خلفه النظام السابق.

وأضاف أن الدعم الإماراتى والسعودي للسودان ليس مستغربا على اعتبار أنه نهج يتبعه البلدان في الوقوف إلى جانب الشعوب الشقيقة وحكوماتها، مشيرا الى أن الشعب السوداني بالمقابل وقف إلى جانب السعودية والإمارات في الدفاع عن عروبة اليمن وإفشال المخططات الإيرانية في المنطقة.

وقال النحاس ان السودان دولة مهمة من الناحية الاستراتيجية في الحفاظ على الأمن القومي العربي، وإن الكوادر المهنية السودانية الرفيعة أسهمت ولا تزال تسهم في النهضة المباركة التي تشهدها دول الخليج ومن بينها دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.