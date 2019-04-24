شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام حجر يلتقي باللجنة التحضيرية لافتتاح الجسر ويبشر المواطنين بافتتاحه 1 مايو2019 والان مع التفاصيل
التقى مدير عام حجر المحامي انور الشادلي باللجنة التحضيرية لافتتاح جسر المعابر .
واستمع الشادلي في بداية اللقاء إلى شرح مفصل حول التصورات التي عدت لافتتاح جسر المعابر والشوط الذي قطعته اللجنه من أجل انجاز المهمة التاريخية التي لم يبقى منها الا أيام ، مثمنا عمل اللجنة التحضيرية وما أعدته اتجاه حفل افتتاح جسر والفقرات المعده له .
بدورها شكرت اللجنة التحضيرية لافتتاح جسر المعابر دور المدير العام انور الشادلي ومتابعته الحثيثية لافتتاح الجسر .
الجدير بالذكر أن موعد افتتاح جسر المعابر حسب الاجتماع الأخير الذي جمع مدير عام حجر بالاخ المحافظ يوم الاربعاء الاول من مايو 2019م.
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