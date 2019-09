اندلاع حريق في مدينة فرساي التاريخية (فيديو)

دبي - بواسطة محمد فارس A general view shows the 'Cour de marbre' courtyard at the Palace of Versailles, southwest of Paris, on April 9, 2019. - The prestigious chambers of France's last queen Marie-Antoinette (1755-1793) Marie-Antoinette at the Palace of Versailles will be again open to the public following three years of deep renovation. (Photo by FRANCOIS GUILLOT / AFP) (Photo credit should read FRANCOIS GUILLOT/AFP/Getty Images)

اندلع، الثلاثاء 23 أبريل، حريق هائل في مدينة فرساي الفرنسية، الشهيرة، التي تقع غربي العاصمة باريس.

ونشر العديد من مستخدمي التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر الحريق، وقالوا إنه في مدينة فرساي الشهيرة، التي يوجد بها القصر التاريخي الشهير«قصر فرساي»، الذي يعد من أعظم قصور فرنسا التاريخية.

ويظهر فيديو ثاني جانب آخر من الحريق، لكنه لم يتضح بعض طبيعة الحريق أو مزيد من التفاصيل عنه.

ويظهر فيديو آخر على وسائل التواصل الاجتماعي سيارات إطفاء، بينما قال ناشر الفيديو إن الحريق ربما اندلع في مخزن سيارات في المنطقة.

​وبحسب «سبوتنيك»فرنسا، فإن الحريق وقع في شارع كلاني بارك في مدينة فرساي، وشاركت في التغلب عليه 26 سيارة إطفاء قد وصلت إلى مكان الحادث، حيث تمكنوا من السيطرة عليه قبل أن يمتد إلى المباني المجاورة.

Advertisements

[INTERVENTION] ⚠️Attention Intervention incendie 🔥 en cours rue Albert Joly à @Versailles. Feu de concession automobile. De nombreux moyens @pompiers78 🚒convergent. Laissez passer les secours et évitez le secteur. pic.twitter.com/mExHHmUlSK — pompiers78 (@pompiers78) April 23, 2019