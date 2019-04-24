اندلاع حريق في مدينة فرساي التاريخية (فيديو)

اندلع، الثلاثاء 23 أبريل، حريق هائل في مدينة فرساي الفرنسية، الشهيرة، التي تقع غربي العاصمة باريس.
ونشر العديد من مستخدمي التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر الحريق، وقالوا إنه في مدينة فرساي الشهيرة، التي يوجد بها القصر التاريخي الشهير«قصر فرساي»، الذي يعد من أعظم قصور فرنسا التاريخية.
ويظهر فيديو ثاني جانب آخر من الحريق، لكنه لم يتضح بعض طبيعة الحريق أو مزيد من التفاصيل عنه.
ويظهر فيديو آخر على وسائل التواصل الاجتماعي سيارات إطفاء، بينما قال ناشر الفيديو إن الحريق ربما اندلع في مخزن سيارات في المنطقة.
وبحسب «سبوتنيك»فرنسا، فإن الحريق وقع في شارع كلاني بارك في مدينة فرساي، وشاركت في التغلب عليه 26 سيارة إطفاء قد وصلت إلى مكان الحادث، حيث تمكنوا من السيطرة عليه قبل أن يمتد إلى المباني المجاورة.
Incendie en cours à #Versailles pic.twitter.com/HI3nfOFX2O— Ayma147 (@ayma147) April 23, 2019
[INTERVENTION] ⚠️Attention Intervention incendie 🔥 en cours rue Albert Joly à @Versailles. Feu de concession automobile. De nombreux moyens @pompiers78 🚒convergent. Laissez passer les secours et évitez le secteur. pic.twitter.com/mExHHmUlSK— pompiers78 (@pompiers78) April 23, 2019
Incendie 3 Versailles pic.twitter.com/cOgGbXF7Ea— jean vincent (@jeanrvi) April 23, 2019
Incendie en cours à #Versailles pic.twitter.com/HI3nfOFX2O— Ayma147 (@ayma147) April 23, 2019
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