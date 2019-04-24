قالت وسائل إعلام بريطانية أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وافقت على السماح لشركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" بالمساعدة في بناء شبكة الجيل الخامس لبلادها، رغم تحذيرات من جانب وزراء بريطانيين والولايات المتحدة.
ووافق مجلس الأمن القومي برئاسة ماي على السماح للشركة التكنولوجية ببناء بنية تحتية "غير رئيسية" للشبكة الجديدة مثل الهوائيات، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي تليجراف".
واتخذت ماي القرار رغم تحذيرات من جانب وزراء بحكومتها من بينهم وزير الداخلية ساجد جاويد ووزير الخارجية جيرمي هانت ووزير الدفاع جافين ويليامسون، من أن تلك الخطوة ربما تمثل خطراً على الأمن القومي للبلاد.
وتبحث دول غربية حالياً ما إذا كانت ستستبعد هواوي من توسعة شبكات الجيل الخامس لديها وسط اتهامات، وخاصة في واشنطن، من أن هواوي قريبة للغاية من الحكومة في بكين.
وأعربت الشركة التكنولوجية عن رفضها لهذه المزاعم.
كانت هذه تفاصيل خبر ماي تسمح لـ"هواوي" بالمشاركة في بناء شبكة الجيل الخامس في بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.