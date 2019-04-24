ماي تسمح لـ"هواوي" بالمشاركة في بناء شبكة الجيل الخامس في بريطانيا

قالت وسائل إعلام بريطانية أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وافقت على السماح لشركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" بالمساعدة في بناء شبكة الجيل الخامس لبلادها، رغم تحذيرات من جانب وزراء بريطانيين والولايات المتحدة.

ووافق مجلس الأمن القومي برئاسة ماي على السماح للشركة التكنولوجية ببناء بنية تحتية "غير رئيسية" للشبكة الجديدة مثل الهوائيات، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي تليجراف".

واتخذت ماي القرار رغم تحذيرات من جانب وزراء بحكومتها من بينهم وزير الداخلية ساجد جاويد ووزير الخارجية جيرمي هانت ووزير الدفاع جافين ويليامسون، من أن تلك الخطوة ربما تمثل خطراً على الأمن القومي للبلاد.

وتبحث دول غربية حالياً ما إذا كانت ستستبعد هواوي من توسعة شبكات الجيل الخامس لديها وسط اتهامات، وخاصة في واشنطن، من أن هواوي قريبة للغاية من الحكومة في بكين.

وأعربت الشركة التكنولوجية عن رفضها لهذه المزاعم.