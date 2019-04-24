الان تتابع ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات سريلانكا الى 359 قتيلاً والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كولومبو - الخليج 365:
ارتفعت حصيلة ضحايا التفجيرات الانتحارية التي استهدفت فنادق وكنائس في أحد الفصح في سريلانكا الى 359 قتيلا، وفق ما ذكرت الشرطة الأربعاء.
ويعود ارتفاع الحصيلة الى وفاة بعض المصابين متأثرين بجروحهم، وقد أدت الاعتداءات الى إصابة نحو 500 شخص بجروح.
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