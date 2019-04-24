استمرار التحضير لأنشطة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في شرم الشيخ

استمرت أعمال التحضير لأنشطة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي تنطلق غدا في شرم الشيخ المصرية بمشاركة كامل مفوضي اللجنة وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي ووفود عشرات من الدول الافريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و٣٥ من المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من ١٠٠ منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها ١٢ منظمة مصرية.

وقال منسق المنتدى "محمد ماباسا فال" إنه يود أن يبعث رسالة حب لمصر قيادة وشعبا، معبرا عن إعجابه بالنجاح الذي تحقق وقام بتكريم كل من وزارتي الخارجية والداخلية في مصر،...