محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكبير مستشاريه في البيت الأبيض، أنه سيتم الكشف عن خطة السلام في الشرق الأوسط، أو ما يعرف إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، بعد شهر رمضان المقبل.

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كانت هذه تفاصيل خبر حول العالم في 24 ساعة: واشنطن تحدد رسميًا موعد الكشف عن "صفقة القرن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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