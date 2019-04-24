عائلات معتقلي الحراك تحذر من سقوطهم “شهداء” بالسجون وتقرر الإحتجاج أمام “المندوبية العامة”

قررت عائلات معتقلي قادة حراك الريف، تنظيم وقفة احتجاجية أمام المندوبية العامة للسجون بالرباط، لإثارة الانتباه الى الوضع الذي وصل اليه بعض المعتقلين المضربين عن الطعام.

وأشارت جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف في بلاغ لها إلى تبلغها بأنباء خطيرة “حول الوضع المأساوي لمعتقلي الحراك الشعبي بالريف المضربين عن الطعام بكل من سجن طنجة2 وسجن رأس الماء بفاس والسجن المحلي بسلوان، والذي ينذر بسقوط شهداء جدد في صفوف الشعب المغربي”.

و”من أجل إنقاذ حياة معتقلينا السياسيين وخاصة حياة ربيع الأبلق ومحمد الأصريحي وكريم أمغار وإبراهيم أبقوي” تقول الجمعية “قررت عائلات المضربين عن الطعام خوض معارك نضالية غير مسبوقة، وستكون البداية القيام بوقفة أمام مقر المندوبية العامة لإدارة السجون بالرباط ابتداءً من يوم الجمعة 2019/4/26 على الساعة العاشرة صباحا، ستليها أشكال نضالية تصعيدية”.

ودعت الجمعية من وصفتهم بالضمائر الحية والداعمين والداعمات لقضية معتقلي حراك الريف وكل المنابر الإعلامية الى مساندة العائلات في معركتها من أجل إنقاذ أرواح المعتقلين.