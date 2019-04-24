الجيش اليمني يدحر اعتداءات الحوثي على مواقع في الحديدة

المناطق - وكالات

تمكنت قوات الجيش اليمني اليوم من دحر اعتداءات عدة قامت بها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مواقع للجيش اليمني في مديرية التيحتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

وأوضح موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش اليمني أفشلت محاولة لعناصر من المليشيا الانقلابية الارهابية المدعومة من إيران الاعتداء على مواقع الجيش اليمني من ثلاثة محاور، مستهدفة تلك المواقع بالمدفعية والأسلحة الرشاشة، مضيفًا أن الجيش اليمني أجبر المليشيات الإرهابية على التراجع والفرار، فيما سقط عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية بين قتيل وجريح، وتدمير أطقم تابعة لهم.

وأكد الموقع أنه وفي الوقت ذاته الذي تواصل فيه المليشيا الانقلابية من خروقاتها بالقصف الذي يطال الأحياء السكنية والعسكرية والتصعيد القتالي، تتمسك قوات الجيش اليمني بالهدنة الأممية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.