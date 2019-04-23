كوشنر أعلن أنه حث ولي عهد السعودية على التحلي بالشفافية بشأن مقتل خاشقجي

أعلن مستشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، ​جاريد كوشنر​، "أنّه حثّ ولي عهد ​السعودية​ الأمير محمد بن سلمان على التحلّي بالشفافية بشأن الملابسات المحيطة بمقتل الصحافي السعودي ​جمال خاشقجي​".

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