أعلن مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، "أنّه حثّ ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان على التحلّي بالشفافية بشأن الملابسات المحيطة بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي".
كانت هذه تفاصيل خبر كوشنر أعلن أنه حث ولي عهد السعودية على التحلي بالشفافية بشأن مقتل خاشقجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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