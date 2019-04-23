المغرب يعلن تفكيك خليّةٍ "موالية" لداعش تنشط بمدينة سلا

وكالات- أعلنت السلطات المغربية اليوم، الثلاثاء 23 أفريل 2019، عن تفكيك خلية "موالية" لتنظيم داعش تضم ستة أفراد يشتبه بسعيهم لتفيذ عمليات إرهابية.

وقال بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية إنه تمكن من "تفكيك خلية إرهابية موالية لهذا التنظيم الإرهابي، تتكون من 6 أفراد ينشطون بمدينة سلا، وتراوح أعمارهم بين 22 و28 سنة".

وأوضح أن المشتبه بهم سعوا "لإكتساب تجارب في تحضير وصناعة العبوات الناسفة، وذلك من أجل إستعمالها لتنفيذ عمليات إرهابية".

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وأورد البيان أنهم "أعلنوا بيعتهم للخليفة المزعوم" لتنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي و"إنخرطوا في الدعاية والترويج لهذا التنظيم الإرهابي".

وأشار إلى مصادرة أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء ومنشورات ذات طابع متطرف.