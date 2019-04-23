الأمم المتحدة : 45 طفلا وفتى على الأقل قتلوا في اعتداءات سريلانكا

وكالات - أعلنت الأمم المتحدة اليوم، الثلاثاء 23 أفريل 2019، في جنيف عن سقوط ما لا يقل عن 45 طفلا بينهم طفل عمره 18 شهرا في الإعتداءات التي أوقعت مالا يقل عن 320 قتيلا الأحد في سريلانكا.

وقال المتحدث بإسم صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، كريستوف بوليراك للصحافيين إن "المجموع الآن هو 45 طفلا وفتى قتلوا"، مشددا على أن أطفالا آخرين "أصيبوا بجروح وهم الآن يصارعون الموت"، ما ينذر بارتفاع هذه الحصيلة.