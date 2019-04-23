الان تتابع الجيش الليبي: السفينة الإيرانية التي رست في مصراتة مدرجة على قائمة العقوبات الأميركية ونتابعها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري إن كل من يدعم الإرهابيين ويوفر لهم الملاذ الآمن سيتعرض للملاحقة. وأكد المسماري، أن هنالك جمعيات خيرية توفر الدعم للإرهابيين في العاصمة طرابلس Advertisements فيما كشف المسماري أن السفينة الإيرانية التي رست في مصراتة مدرجة على قائمة العقوبات الأميركية لارتباطها بالحرس الثوري الإيراني ورحب الجيش الليبي ببيان القمة الإفريقية الذي يدعو لقيام دولة مدينة في ليبيا وقل إن بيان القمة الإفريقية أكد على دور قوات الشرطة والجيش الوطني في حفظ الأمن والاستقرار

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