الان تتابع السودان.. النائب العام يوجه بالتحري عن عقارات المسؤولين السابقين وأسرهم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
وجه النائب العام في السودان، الوليد سيد أحمد محمود، اليوم الثلاثاء، بالتحري عن كافة العقارات الخاصة بالمسؤولين السابقين وأسرهم، ووقف أي إجراءات نقل للملكية لحين استكمال التحريات.
يشار إلى أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان عبدالفتاح البرهان، أقال النائب العام عمر أحمد محمد عبد السلام، وكلف الوليد سيد أحمد محمود، بتسيير مهام النائب العام.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان.. النائب العام يوجه بالتحري عن عقارات المسؤولين السابقين وأسرهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.