السودان.. النائب العام يوجه بالتحري عن عقارات المسؤولين السابقين وأسرهم

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

وجه النائب العام في السودان، الوليد سيد أحمد محمود، اليوم الثلاثاء، بالتحري عن كافة العقارات الخاصة بالمسؤولين السابقين وأسرهم، ووقف أي إجراءات نقل للملكية لحين استكمال التحريات.

يشار إلى أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان عبدالفتاح البرهان، أقال النائب العام عمر أحمد محمد عبد السلام، وكلف الوليد سيد أحمد محمود، بتسيير مهام النائب العام.